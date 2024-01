"Griselda". Sofia Vergara jako zbrodnicza Matka Chrzestna narkotykowego kartelu

Mówimy w końcu o postaci, która wsławiła się wyjątkową bezwzględnością w eliminowaniu nie tylko swoich wrogów, ale i potencjalnej konkurencji na narkotykowym rynku. Produkcja wprawdzie mocno akcentuje fakt, iż mamy do czynienia z kobietą w męskim świecie i w niektórych momentach można wręcz dopatrzyć się feministycznych podtekstów, ale ostatecznie to widz ma ciężki do orzech do zgryzienia i musi podjąć decyzję, czy wspiera bohaterkę w jej wyborach, czy też nie. Jak się okazuje, taki był cel jej twórców i sposób, aby zaproponować publiczności coś innego niż co widzieli już w "Narcos".