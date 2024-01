"Griselda". Jak Sofia Vergara stała się zupełnie inną osobą

Na Netfliksie dostępny jest już miniserial "Griselda", który jest oparty na prawdziwej historii szefowej kartelu narkotykowego Griseldy Blanco, której metody zdobywania władzy w półświatku budził grozę do tego stopnia, że ludzie nazywali ją potworem i Czarną Wdową. W jej rolę wcieliła się Sofia Vergara, którą widzowie doskonale znają z serialu komediowego "Współczesna rodzina", gdzie zagrała Glorię Pritchett. W rozmowie z nami aktorka zdradziła, że jej celem było, by na planie Sofia i Gloria "zniknęły", by pojawiła się sama Griselda. Nie chciała być tak zmysłowa, jak jest na co dzień. Gwieździe pomogła w tym fantastyczna charakteryzacja, ale to nie wszystko. Vergara zdradza nam, co jeszcze zrobiło z niej ekranową Griseldę Blanco.