Gwiazda hitu Netfliksa za bardzo wczuła się w rolę. Słono zapłaciła

– Od samego początku wiedzieliśmy, że nie chcemy, abym wyglądała dokładnie jak Griselda Blanco, ponieważ nie mieliśmy na to czasu. Robiliśmy serial telewizyjny, nie mieliśmy ośmiu godzin na zrobienie makijażu każdego dnia. Ale najważniejszą rzeczą dla mnie było, abym zniknęła. Aby Sofía zniknęła, aby Gloria Pritchett ze "Współczesnej rodziny" zniknęła. Nie chciałam, żeby ludzie myśleli: "O, to Gloria ze sztucznym nosem". To było moje główne zmartwienie. Zajęło nam to wiele czasu, oglądaliśmy różne peruki, nosy, brwi – cytuje jej słowa "Serialowa".