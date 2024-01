Syn królowej kartelu krytykuje aktorkę. "Nie uszłoby to jej na sucho"

Na swoim Instagramowym profilu, gdzie obserwuje go 220 tys. osób, 45-letni Michael opisał siebie słowami: "Dumny syn Griseldy Blanco". Często udostępnia tam zdjęcia z dzieciństwa, na których pozuje ze swoją rodzicielką. Obecnie natomiast promuje książkę pt. "My Mother, The Godmother And The True Story Of Michael Corleone Blanco, The Son Of Griselda Blanco", co można przetłumaczyć jako "Moja matka, matka chrzestna i prawdziwa historia Michela Corleone Blanco, syna Griseldy Blanco", która – jak podkreśla – w żaden sposób nie jest powiązana z innymi znanymi projektami.