W hicie Netfliksa nie miała dla nich litości. Jak było naprawdę?

W serialu Netfliksa przedstawiony został również trzeci mężczyzna w życiu Griseldy. Dario Sepulveda (Alberto Guerra) faktycznie został zamordowany w bardzo podobny sposób do tego ekranowego. Uciekł on bowiem z kilkuletnim synem pary do Kolumbii, gdzie kryjący się pod policyjnymi mundurami wysłannicy Blanco zabili go w 1983 r. na oczach chłopca. Również i bracia małego Michaela zostali zabici jeszcze zanim osiągnął on dorosłość.