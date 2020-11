Kolejne 2 mld dla TVP. Społeczeństwo będzie wściekłe

W kryzysowym 2021 TVP to ostatnie miejsce, gdzie państwo powinno dosypywać pieniędzy. A jednak wygląda na to, że w przyszłym roku media publiczne znów będą mogły liczyć na hojny przelew od rządzących. Kryzys zawitał wszędzie, tylko nie tam - społeczeństwo będzie wściekłe. Czas na to, by media publiczne zacisnęły pasa i obcięły gwiazdom gaże lub zrezygnowały z festynowych produkcji.

Jacek Kurski dopiął swego. Kolejne 2 mld dla TVP. Społeczeństwo będzie wściekłe (ONS.pl)