Rada Mediów Narodowych w ogniu krytyki. Afera Trójki i powołanie Kurskiego zrobiło swoje

Afera Trójki i błyskawiczne powołanie Jacka Kurskiego do zarządu TVP (w marcu 2020 r. odwołano go ze stanowiska prezesa) rzuciły cień na działalność Rady Mediów Narodowych. Organu tworzonego obecnie przez trzech członków z nadania PiS, jednego z PO i Kukiz'15. - Cały czas mówię, że Rada jest do niczego i nie jest nikomu potrzebna. Nie zdziwiłbym się, gdyby ją zlikwidowali – powiedział Wirtualnym Mediom Juliusz Braun.