Jacek Kurski wraca do zarządu TVP. Rada Mediów Narodowych przegłosowała wniosek

Maciej Łopiński, który pełni obowiązki prezesa TVP po odwołaniu Jacka Kurskiego z tej funkcji, złożył w czwartek 21 maja do Rady Mediów Narodowych (RMN) wniosek o przywrócenie go do zarządu telewizji. Rada miałą trzy dni na rozpatrzenie wniosku i podjęcie głosowania.

- Z wnioskiem o powołanie pana Jacka Kurskiego do zarządu telewizji zwrócił się do mnie prezes TVP pan Maciej Łopiński (p. o. prezesa stacji po odwołaniu Kurskiego - przyp. red.). Uznałem trafność tego wniosku - powiedział szef Rady Krzysztof Czabański w rozmowie z "Presserwisem".

Przypomnijmy, że Łopiński jest p.o. prezesa TVP do 10 czerwca. Później prawdopodobnie będzie ogłoszony konkurs na nowego prezesa i duże szanse na wygraną ma właśnie Kurski. - Teraz powołają go na członka zarządu, a potem zrobią prezesem. Na razie jest nim pan Łopiński, a później wróci Kurski - stwierdził Braun.

- Przyjęliśmy generalną, niepisaną zasadę w Radzie Mediów, że to prezes może formować zarząd. To nie wynika z prawnych przesłanek, ale prezes jako lider zespołu kierowniczego ma prawo do istotnego głosu przy formowaniu zarządów, więc ja ten wniosek pana Łopińskiego uznałem za trafny i poddałem go pod głosowanie - mówił Wirtualnym Mediom Czabański.