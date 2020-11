Eurowizja Junior 2020: wzruszony Kurski otworzył konkurs. Mówił po angielsku

Viki Gabor o swojej karierze. "Nie mam takiego dzieciństwa jak inni"

Dalej Kurski opowiedział, co nas czeka w tym roku: - Tegoroczny konkurs został zorganizowany inaczej […]. Pomimo dystansu, jaki nas dzieli, jesteśmy w stanie pokazać wam naprawdę niesamowite show podczas niedzielnego koncertu. To wydarzenie było dużym wyzwaniem. I jestem bardzo dumny z tych, którzy przy nim pracowali, zwłaszcza z naszej drużyny tutaj, w TVP, która jest też odpowiedzialna za ubiegłoroczny konkurs.

Przez ostatnich kilka miesięcy TVP wraz z Europejską Unią Nadawców pracowali niestrudzenie, by zaangażować najnowszą technologię i upewnić się, że to wydarzenie będzie wyjątkowe. […] W tym roku, gdy Europa i świat doświadczają tylu prób i smutków, to siła piosenki może podtrzymać nas na duchu. Pokazuje siłę naszej empatii i solidarności. Daje nam nadzieję, że razem to przetrwamy. Młodzi artyści, pozwólcie nam doświadczyć siły waszych piosenek […].