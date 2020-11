Co z Sylwestrem Marzeń i Eurowizją Junior? Gwiazda TVP odpowiada

Telewizja Polska kolejny rok z rzędu szykowała się do organizacji dwóch imprez rozrywkowych. Jedna z nich odbędzie się w planowanym terminie, co do drugiej wciąż nie zapadła decyzja.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Maryla Rodowicz i Michał Szpak byli gwiazdami Sylwestra Marzeń. (ONS)