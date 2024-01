Kiedyś tańczyli, dziś będą oceniać. Wiemy, kto walczy o fotel jurora w "TzG"

Podobnie jak dla Maseraka, także i dla Hakiela udział w show był przepustką do sławy. Wraz z Katarzyną Cichopek wygrał on drugą edycję, co dało początek wieloletniej przygodzie w postaci 14-letniego małżeństwa z aktorką znaną z "M jak miłość", które zaowocowało pojawieniem się na świecie dwojga dzieci, ale i założenia szkoły tanecznej.