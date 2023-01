Maserak wspomina pierwszy casting do "TZG". "Sprawdź, czy masz jeszcze radio w samochodzie"

Dziś Rafał Maserak to jeden z najbardziej rozpoznawalnych tancerzy i twarz "Tańca z gwiazdami". Trudno sobie wyobrazić, aby zabrakło go w popularnym programie. Jednak niewiele brakowało, a nie dostałby się do show, które w 2005 r. wystartowało na antenie TVN. - Powiedzieli "Gdzie, on się nie nadaje!". Nikt o tym nie wie, mówię to pierwszy raz - zapewnia rozbawiony Maserak w rozmowie z Filipem Borowiakiem. Ostatecznie tancerz dołączył do obsady pierwszego sezonu, choć ze względu na wygląd reżyser i producentka mieli pewne obawy. - Reżyser mówił do Agnieszki Konieckiej "Słuchaj, sprawdź, czy masz jeszcze radio w samochodzie" - wspomina tancerz.

Rozwiń