Andrzej Grabowski nie znosił "Świata według Kiepskich". Z bólem serca wchodził na plan

- Podszedłem do reżysera, czyli Okiła Khamidova, Tadżyka z pochodzenia, który ledwo mówił wtedy po polsku i mówię: "Okił, może ja chciałbym mieć na imię Ferdynand, a nie Ludwik". On odpowiedział: "Dobra". Poparł mnie Rysiu Kotys, grający Paździocha. Powiedział: "Fajnie, będę mógł do ciebie mówić: "Ferdek-Pierdek". No i tak został ten Ferdynand - opowiadał aktor.