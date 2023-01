Rafał Maserak o partnerkach w "Tańcu z gwiazdami": Mówiły na początku: "nie krzycz!"

Rafał Maserak to prawdziwy weteran "Tańca z gwiazdami". Jest jednym z tancerzy najdłużej pracujących przy produkcji, a zarazem jednym z najbardziej wymagających. To dlatego, jak sam przyznaje, kolejne uczestniczki boją się jego treningów. Ze śmiechem stwierdził, że wiele z nich na starcie prosiło.... by na nie nie krzyczał. Czy faktycznie jest taki surowy na treningach i dlaczego na wszystkich krzyczy? Z którą z uczestniczek dogadywał się najlepiej? Dowiecie się tego wszystkiego, słuchając rozmowy Filipa Borowiaka.

Rozwiń