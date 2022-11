Joanna Racewicz mocno podsumowała TVP. Pracowała tam przez wiele lat. "Standardy uleciały z dymem"

Joanna racewicz: Ależ nie. Dlaczego miałabym świętować? Owszem, TVP to jest mój matecznik, miejsce gdzie uczyłam się zawodu, moje gniazdo. Przez wiele lat był to mój drugi dom, a ekipa "Panoramy", z którą pracowałam, to była niemal moją drugą rodziną. Wciąż mam w pamięci tę instytucję z czasów, kiedy liczyła się prawda, dobra, merytoryczna informacja, obiektywizm i święta zasada pytania o zdanie obu stron każdego sporu. Niestety, te standardy uleciały z dymem epoki.