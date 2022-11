Maciej Orłoś ostro rozprawia się z TVP. "Mamy ekstremalny przypadek"

W niedzielę 13 listopada TVP obchodziła 70-lecie, co podkusiło Orłosia skrytykowania stacji na Instagramie. Dziennikarz przyznał, że na co dzień nie wraca myślami do swojej dawnej pacy, bo ma nowe wyzwania i projekty. "Jednak z okazji 70-lecia TVP postanowiłem wyciągnąć na światło dzienne zdjęcie z Teleexpressu z dawnych lat. To były niezwykłe czasy i niesamowite doświadczenia i nauka dla mnie. Jednocześnie jubileusz TVP skłania do gorzkich refleksji. Po pierwsze, bardzo złe jest to, że media publiczne w Polsce nie są chronione przed wpływem partii politycznych" − zaczął.