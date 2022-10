"Wiadomości" mają kolejną nową prowadzącą. Dotychczas nie pojawiała się na antenie TVP

Od nastania nowego prezesa TVP wewnątrz instytucji trwają roszady na stanowiskach. Widać to też na antenie, zwłaszcza w programach informacyjnych. Reporterka Sylwia Szczęsna właśnie dołączyła do grona prowadzących poranne i popołudniowe wydania "Wiadomości". Co o niej wiemy?