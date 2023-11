Jesienna ramówka Polsatu to pasmo porażek. Edward Miszczak może spać spokojnie?

Porażka kobiet sukcesu

Porażką trzeba nazwać program, który miał być flagowym produktem stacji pod nowymi rządami - "The Real Housewives. Żony Warszawy". To format wzorowany na amerykańskim pomyśle sprzed prawie dwóch dekad, w którym bogate kobiety sukcesu pokazywały swoje barwne życie. Sprawdził się w wielu innych krajach - pokazywany był we Francji i Holandii, na Węgrzech, a nawet w dalekiej Australii. I wszędzie był sukcesem.