Wiosną kolejna edycja "Nasz Nowy Dom". Polsat zapowiada jednak zmiany

Jak donosi portal Wirtualne Media, trwają zdjęcia do kolejnej edycji programu "Nasz Nowy Dom", która na początku marca ma trafić na antenę Polsatu. Będzie to już 22. odsłona programu, którego bohaterami są rodziny w potrzebie, żyjące w urągających warunkach. To im pomaga telewizyjna ekipa, przeprowadzając gruntowny remont ich domów w ciągu kilku dni.