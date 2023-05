"Taniec z gwiazdami" bez Iwony Pavlović. Jest już następczyni

- Zatelefonował do każdego z prowadzących "TzG", by osobiście przekazać im te wieści, zanim news wypłynie do mediów. Miał uspokoić Krzysztofa Ibisza, Paulinę Sykut-Jeżynę i Izabelę Janachowską (prowadzących program - przyp. red.). Ta informacja była dla nich trudna, bo cała trójka wie, że fucha w "Tańcu" to nie tylko duży prestiż, ale i wzmocnienie ich pozycji w stacji. Rozmowa z szefem i jego deklaracja, że program wróci na antenę, bardzo ich uspokoiła. Edward podobne telefony wykonał też ponoć do jurorów programu, w tym do nowej osoby, która miała jesienią zasiąść za stołem jurorskim, a z którą rozmowy były już bardzo zaawansowane - twierdzi źródło Plotka.