Jarosław Jakimowicz na antenie TVP Info ubliżał Tuskowi. "Rude to wredne"

- To tak jakby przyszedł złodziej i powiedział: zaraz was okradnę i ogołocę ze wszystkiego. I śmiejąc się w oczy, mówi to osobie, którą chce skrzywdzić. (...) Ten rudy, wredny Tusk mówi właśnie, że was oszwabi, oszuka nas patriotów, nas Polaków. On to mówi po prostu w oczy, śmiejąc się. Ludzie, przecież to jest jakiś koniec świata! Jak tak może być? - wypalił.