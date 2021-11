Tylko emeryci oglądają TVP Info? Badanie obnażyło całą prawdę

Jak podaje portal Wirtualne Media, w okresie od stycznia do października br. aż 68 proc. widzów TVP Info stanowili emeryci. To spora różnica w porównaniu do innych stacji, gdzie odsetek grupy wiekowej 65+ to średnio 44 proc. widowni. Tłumaczy ona również fakt, dlaczego tak wiele uwagi na antenie poświęca się tematom dotyczącym emerytur.