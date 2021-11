TVP Info uderza w aktorów i TVN. "Są częścią hybrydowego uderzenia na Polskę"

- Połączeniem tych oby kierunków hybrydowego uderzenia na Polskę był skandaliczny spot, w którym wystąpiła m.in. aktorka Maja Ostaszewska – kontynuował Michał Rachoń. Mowa o filmiku pt. "Apel do Straży Granicznej. Co to za rozkazy, które nie pozwalają nieść pomocy?", który 2 listopada pojawił się na kanale tygodnika "Polityka" na YouTube. Po tygodniu miał 11 tys. wyświetleń i 1,7 tys. negatywnych reakcji (kciuki w dół) na 70 pozytywnych. Komentarze pod filmikiem zostały wyłączone.