Jakub Skrzyczkowski chce powrotu Marka Niedźwieckiego do Trójki. "Przeproszę nawet trzy razy, żeby wrócił"

Jednak nie wszyscy jeszcze zdecydowali się na powrót. Do grona takich dziennikarzy należy Marek Niedźwiecki . Niedawno wystosował oświadczenie, w którym oznajmił, że domaga się oficjalnych przeprosin od stacji po tym, jak obwiniano go o manipulację przy liczeniu głosów do notowania Listy Przebojów Trójki z 15 maja.

O przywrócenie Niedźwieckiego do redakcji mocno zabiega właśnie Strzyczkowski. Przyznał, że trwają rozmowy na ten temat. - Z Markiem prowadzimy miłe rozmowy. Mam nadzieję, że powoli zbliżamy się do momentu, gdy Marek do nas wróci. Kancelaria prawna, która go reprezentuje, wystosowała do mnie pismo, zaproponowała ugodę, a ja na nią się zgodziłem. W ramach ugody jestem gotów przeprosić Marka Niedźwieckiego, mimo że jak pani wie, w jego obrażaniu nie brałem udziału. Ale przeproszę go nawet trzy razy, bo jesteśmy przecież w Trójce - powiedział.