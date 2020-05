Marek Niedźwiecki wydał oświadczenie ws. afery Trójki. Żąda przeprosin od Polskiego Radia

Marek Niedźwiecki odszedł z Trójki po zamieszaniu wokół notowania Listy Przebojów Trójki z 15 maja, kiedy to unieważniono zwycięstwo piosenki Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój". Władze stacji przyznały, że doszło do manipulacji przy liczeniu głosów i winą chciały obarczyć Niedźwieckiego. Dziennikarz przepracował w stacji przez 35 lat. Kilka dni po ogłoszeniu odejścia wydał oświadczenie w sprawie.

Prezenter radiowy domaga się od Polskiego Radia oficjalnych przeprosin i wpłaty pieniędzy na walkę z koronawirusem. "Złożyłem dziś wezwanie przedprocesowe do władz Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Robię to nie tylko dla siebie, ale też dla Słuchaczy, bo stworzyliśmy wspólnie coś wyjątkowego. Oczekuję od wezwanych oficjalnych przeprosin oraz przekazania kwoty 10 tys. złotych na rzecz lekarzy walczących z pandemią. Żegnam się z Trójką, ale nie z Ludźmi Trójki, bo wciąż jesteśmy RAZEM. To tylko tango…" - napisał Marek Niedźwiecki.