Piękny gest solidarności wobec Marka Niedźwieckiego. Afera z Trójką nie cichnie

Weekendowe wydarzenia w radiowej Trójce wstrząsnęły światem artystycznym. Mimo że minęło już kilka dni, to afera wcale nie cichnie. Wręcz przeciwnie. Z rozgłośni odchodzą kolejni dziennikarze, a Polskie Radio wydaje coraz to nowe oświadczenia w sprawie usunięcia piosenki Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój" z notowania Listy Przebojów Trójki.

Ostatnio radiowcy z takich stacji jak Antyradio, Radio Złote Przeboje, czy Radio Kolor w geście solidarności z Niedźwieckim puścili na swoich antenach utwór "The Look of Love" zespołu ABC. Piosenka jest niezwykle symboliczna, ponieważ to ona otwierała każde notowanie Listy Przebojów Trójki.