Piotr Stelmach odchodzi z Trójki. Pracował tam 23 lata

- To zdjęcie zrobiono mi w studiu im. Agnieszki Osieckiej. Jest 2012 rok, a ja zapowiadam koncert zespołu Myslovitz. (...)Ludzie. To Oni byli tu zawsze najważniejsi. Różni charakterologicznie, ale wspaniali. Istotni. Nasyceni kolorami. Ci, z którymi miałem zaszczyt współtworzyć Program Trzeci przez dwadzieścia trzy lata. I Ci, dla których to wspólnie robiliśmy, czyli Słuchacze - zaczął swój wpis.