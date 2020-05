Tomasz Rożek odchodzi z Trójki. Pożegnał się z fanami swojego kanału

Tomasz Rożek prowadził na antenie Trójki audycję o tematyce naukowej - "Pytania z kosmosu". W kwietniu tego roku otrzymał nagrodę od rady programowej Polskiego Radia. Teraz dołączył do grona dziennikarzy, którzy opuszczają stację po aferze z unieważnieniem zwycięstwa piosenki Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój" w Liście Przebojów Trójki. Dziennikarz potwierdził to w rozmowie z Wirtualną Polską.

Radiowiec prowadzi od 2013 r. kanał na YouTubie "Nauka. To lubię". Na facebookowej stronie kanału poinformował swoich fanów, że rozstaje się z Polskim Radiem. "Cieszyło mnie to, że mogę z Marcinem albo Krystianem trochę się pośmiać, że mogę odpowiedzieć na wasze maile, że mogę posłuchać waszych telefonów, ale przede wszystkim że możemy przekazać wam, jaki świat jest pięknie złożony. Wiem, że bardzo chętnie tego słuchaliście. Dzisiaj jest mi bardzo trudno, bo jutro już się nie spotkamy. Ludzie, których szanuję, ludzie, dzięki którym te nasze spotkania były możliwe, odchodzą. Jeżeli wrócą i na mnie możecie liczyć" - przyznał.

"Najbardziej żal mi tego, że często tymi piszącymi i dzwoniącymi do radia były dzieci. Znacie mnie, wiecie co całe moje zawodowe życie było dla mnie najważniejsze. Zaspokajanie ciekawości wszystkich i stwarzanie szans do rozwoju dzieciom. Dawanie im wędki, żeby mogły same łowić. 'Pytania z kosmosu' to była ta wędka" - dodał.