"Hotel Paradise" i "Love Island": telewizja kreuje świat bez strachu przed pandemią. Równoległa rzeczywistość w hitach ramówki

Za oknem jesienna szaruga, maseczki i zapach spirytusu unoszący się z dozowników do dezynfekcji rąk, a w polskiej telewizji? Świat bez pandemii, gdzie młodym, pięknym ludziom zależy na doskonałej formie, atrakcyjnie prezentującym się u boku partnerze lub ewentualnie na wygranej ustawiającej kilka miesięcy życia w stolicy.

Dopiero co wystartowała jesienna ramówka. Plany zdjęciowe ruszyły z kopyta tuż po zniesieniu surowych obostrzeń lub, tak jak np. "Love Island" , nagrywane są obecnie. Jednak producenci telewizyjnych programów już zapomnieli, czym jest przyłbica i dystans społeczny. Telewizja nigdy nie była odzwierciedlaniem rzeczywistości, ale tym razem po prostu wykreowano świat, w którym koronawirus nie istnieje.

"Hotel Paradise" to program randkowy, w którym młodzi ludzie, po oględnym zapoznaniu się, tworzą pary i jeszcze tego samego dnia lądują w łóżku z raczej obcą osobą. Uczestnicy show nie trzymają rąk przy sobie ( czego najlepszym przykładem jest Łukasz ), ostro flirtują, kradną pocałunki i przytulają się namiętnie.

Wszystko to dzieje się na tle egzotycznego krajobrazu Bali, w pełnym słońcu, nad hotelowym basenem. Czyli coś, o czym większość z nas w te wakacje mogła tylko pomarzyć. Jak nietrudno się domyślić, w takich warunkach mało kto nosi w pełni skompletowaną garderobę, a co dopiero maseczkę. Zresztą, jakby ci wszyscy opaleni, atrakcyjni ludzie wyglądali z kawałkiem materiału na twarzy? Raczej mało "telewizyjnie". Nie po to na castingach werbuje się półbogów, żeby ich teraz zakrywać.