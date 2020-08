"Love Island". Karolina, Dominik i Mikołaj będą szukać miłości. Mają konkretne wymagania

"Love Island" wkrótce na dobre wystartuje. Wiemy już, że pierwszymi bohaterami, którzy zamieszkają w luksusowej willi w Hiszpanii, będą 23-letnia Natalia, 23-letni Bartek, 20-letnia Julia, 25-letni Rafał oraz 19-letnia Oliwia . Do tego grona dołączą teraz: 21-letnia Karolina, 23-letni Dominik oraz 26-letni Mikołaj. Kim są nowi uczestnicy? Poznajcie ich bliżej!

"Love Island" - Karolina Maryam Khaleghi

Karolina Maryam Khaleghi to długowłosa blondynka pochodząca z Hamburga. W skali od 1 do 10 ocenia siebie na 9. Uważa się za pewną siebie kobietę, jednak, jak twierdzi, zawsze można nauczyć się jeszcze czegoś nowego. Ma 21 lat, jest wesoła, towarzyska, uwielbia się bawić i śmiać. A oprócz tego mówi w pięciu językach. Jest singielką od ośmiu miesięcy, a jej ostatni związek trwał rok. Chciałaby, żeby jej mężczyzna był osobą, z którą będzie mogła porozmawiać o wszystkim. Powinien być też wysoki, okazywać jej szacunek i być wierny. Musi też być jej najlepszym przyjacielem.

"Love Island" - Dominik Grot

Dominik Grot to wysportowany blondyn o tajemniczym spojrzeniu - tak w wielkim skrócie można go opisać. Ma 23 lata i pochodzi z Warszawy. Szczery, konsekwentny, z wieloma sukcesami sportowymi na koncie. Jego idealna partnerka może być blondynką albo brunetką. Podobają mu się kobiety wysportowane i z kształtną pupą, które są miłe, szczere i lojalne. Swoje dotychczasowe doświadczenie w związkach ocenia jako "trochę więcej niż średnie", a jego ostatnia relacja trwała pół roku. Singlem jest od około 8 miesięcy.

"Love Island" - Mikołaj Cieśla

Mikołaj Cieśla to 26-letni przystojny sportowiec i trener, który w swoim życiu wytrwale dąży do wyznaczonych celów. Pochodzi z Leszna i marzy o partnerce, z którą nie będzie się nudził - koniecznie musi mieć mnóstwo zwariowanych pomysłów. Największą słabość ma do niebieskookich blondynek. Singlem jest od około 4 miesięcy. "Moje dotychczasowe związki były długie, burzliwe i nietrwałe" - mówi.