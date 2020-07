Ada z "Love Island" znalazła pracę. Możecie się zdziwić, gdy spotkacie ją w restauracji

Fani "Top Model" z pewnością kojarzą Adę z castingów do programu. Choć dziewczyna szybko odpadła, nie przejęła się porażką. Wstała, otrzepała się i zgłosiła do kolejnego show. Tym razem wybór padł na "Apetyt na miłość", w którym to wybierała chłopaka na podstawie tego, co zaserwują podczas romantycznej kolacji.