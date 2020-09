"Love Island" vs "Hotel Paradise". My już wiemy, gdzie spędzimy jesień

Bliźniacy z „Love Island” – jak wyglądali przed laty?

No i tak "Hotel Paradise" w porównaniu z "Love Island" wypada… biednie. Uczestnicy programu już na pierwszy rzut oka wyglądają jak przypadkowo wylosowani z Tindera. Produkcja nie za bardzo dba o to, jak się prezentują. Występują w swoich prywatnych ubraniach, a kamera pokazuje ich w niekoniecznie korzystnych kadrach.

Do tego w oczy rzuca się też scenografia – budynek na Bali, w którym przebywają uczestnicy "Hotelu Paradise", wygląda dość tandetnie. Razi to, że wykończenia budynku nie zawsze pasują do stylu dekoracji. Źle wyglądają zwisające z sufitu urządzenia, czy jarzeniówki, a ogród, w którym zapadają decyzje o tym, kto odpadnie z programu, przypomina bardziej tanią, sztuczną dekorację niż rajską wyspę w Azji. Ekipie "Love Island" udało się stworzyć wrażenie luksusu. Być może to tylko kwestia lepszej pracy kamery, może ciepłego, słonecznego filtru, w każdym razie wygląda to zdecydowanie lepiej.

Jednak to, co wypada najgorzej w przypadku "Hotelu Paradise", to brak scenariusza, albo zwyczajnie pomysłu na ten program. W pierwszym odcinku uczestnicy po krótkiej prezentacji zostali wrzuceni do hotelu i pozostawieni samym sobie. A potem cała praca spadła na barki montażystów i osób, które piszą kwestie lektorowi. Jego kąśliwe uwagi bywają zabawne, ale czy to wystarczy, by pociągnąć cały kilkutygodniowy program?