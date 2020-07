“Love Island. Wyspa miłości”. Mikołaj usunął wszystkie zdjęcia z Sylwią

"Love Island" okazał się hitem ostatniej jesiennej ramówki Polsatu. Już za kilka miesięcy zadebiutuje kolejna edycja programu na ekranie stacji. I choć finał 1. sezonu już dawno za nami, widzowie wciąż żywo interesują się tym, co słychać u uczestników. Bohaterowie reality-show wychodzą naprzeciw zaciekawionym fanom i sami dostarczają informacji na swój temat. Jedną z par, która cieszy się największym zainteresowaniem internautów, jest Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak. Większość fanów programu od początku mocno kibicowała temu duetowi. Znaleźli się jednak i tacy, którzy byli przekonani, że Sylwia i Mikołaj sparowali się jedynie po to, aby wygrać program. Zakochani jednak uparcie zaprzeczali tym rewelacjom i co rusz udowadniali, że między nimi jest prawdziwa chemia.