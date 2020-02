"Love Island": Sylwia i Mikołaj "przyłapani" na basenie. Namiętnościom nie było końca

"Love Island" okazał się hitem jesiennej ramówki Polsatu. Jedną z par, która cieszy się największym zainteresowaniem internautów, jest Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak. Nie trzeba nikogo przekonywać, że uczucie, które wybuchło między tym dwojgiem na Wyspie Miłości, jest prawdziwe. Wystarczy choćby spojrzeć na to, co oboje publikują na swoich profilach na Instagramie. Gorąco? To mało powiedziane. Jednak prawdziwe romantyczne uniesienia czekały na nich na jednym z hotelowych basenów w centrum Warszawy. I to w towarzystwie fotoreportera, którego sami zaprosili na swoją randkę. Zobaczcie zdjęcia!