"Taniec z gwiazdami": Taneczną partnerką Mikołaja Jędruszczaka być może będzie... jego dziewczyna

Zwycięzca "Love Island. Wyspa Miłości" został kolejnym uczestnikiem 11. edycji "Tańca z gwiazdami". Ale to nie wszystko. Polskie media obiegła również informacja, że jego taneczną partnerką będzie Sylwia Madeńska.

Mikołaj Jędruszczak potwierdził swój udział w programie w kolejnej edycji "Dancing with the Stars". I o ile nazwiska tancerzy są jeszcze nieznane, to w Wikipedii można przeczytać, że Mikołajowi partnerować będzie jego partnerka z programu, 27-letnia Sylwia Madeńska.Ta dwójka przypadła sobie do gustu podczas reality show. Najwyraźniej Polsat postanowił to wykorzystać i przyciągnąć przed ekrany również widzów nowego programu. Czyżby to była podobna sytuacja do tej, którą obserwowaliśmy jeszcze w TVN z Martą Żmudą Trzebiatowską i jej ówczesnym narzeczonym Adamem Królem?