Łukasz "lepkie rączki". Niestosowne zachowanie uczestnika "Hotelu Paradise"

Drugi sezon "Hotelu Paradise" to hit jesiennej ramówki TVN-u. Do tej pory program puszczano na TVN7, jednak pierwszy odcinek nowej serii został wyemitowany na TVN-ie, co może chyba uznać za swego rodzaju awans. Zasiadamy przed telewizorami, z nadzieją na emocje, których dostarczają tylko randkowe reality show i co? Rozczarowanie czy rozbudzone nadzieje?