TVN 7 bije swój rekord oglądalności. To dużej mierze zasługa wiosennego hitu stacji

TVN 7 ma powody do radości. Stacja drugi miesiąc z rzędu bije własny rekord oglądalności. W dużej mierze przyczynił się do tego premierowy sezon reality show "Hotel Paradise". Początek 2020 r. to też najlepszy okres w historii "Siódemki".

Klaudia El Dursi, prowadząca "Hotel Paradise" (Materiały prasowe)