"Hotel Paradise" hitem oglądalności w Siódemce

Przez 8 tygodni nadawania program " Hotel Paradise " podniósł oglądalność całego kanału o 21 proc. względem ubiegłego roku. Pierwsza edycja programu "Hotel Paradise" była emitowana na antenie Siódemki od 24 lutego do 17 kwietnia i przyciągała przed telewizory średnio 704 tys widzów. Udział w grupie komercyjnej wynosił 7,72%. Reality-show cieszył się największą popularnością w grupie 25-29 – udział w tej grupie wynosił 14,1proc. i dawał stacji pozycję lidera.

W porównaniu do wiosny 2019 "Hotel Paradise" podniósł wyniki oglądalności całego kanału o 21 proc.

- "Hotel Paradise" to niekwestionowany sukces Siódemki! Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników - w paśmie nadawania w grupie komercyjnej awansowaliśmy do wielkiej czwórki. Cieszy nas dotarcie do młodszego widza, pod kątem którego budowaliśmy tegoroczną strategię programową i umacnianie się naszej stałej widowni. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom fanów formatu przygotowaliśmy dla nich niespodziankę - już w najbliższy piątek o godzinie 20:00 odcinek specjalny "Hotelu Paradise" – mówi Kasia Mazurkiewicz, szefowa TVN7.