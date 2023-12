Gwiazdor o zmianach w TVP. "Polityczne zagrywki"

"Nowa telewizja znowu będzie rządowa"

Norbi komentuje, że wszystko, co działo się w ostatnich dniach na Woronicza, to "polityczne zagrywki". Przewiduje też, jaka będzie przyszłość stacji. – Czy to nie jest trochę tak, że jak będzie nowa telewizja, to będzie znowu rządowa, tylko jakby na nutę temu rządowi, który teraz rządzi? (...) Będzie się ciągnęło to moim zdaniem – ocenił.