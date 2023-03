Rafał Brzozowski "błysnął" na Instagramie. Grozi za to mandat

Prawo o ruchu drogowym mówi wyraźnie, że "kierującemu pojazdem zabrania się korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku". Oznacza to, że nie trzeba trzymać smarftona przy uchu, by dostać mandat i pokaźną liczbę punktów, bo nawet trzymanie go w ręku skutecznie rozprasza uwagę kierującego. Według Instytutu Transportu Samochodowego, powołującego się na dane policji, nawet co czwarty wypadek samochodowy na polskich drogach może być skutkiem używana smartfona przez kierowcę w trakcie jazdy.