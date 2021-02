Włączył TVP i oniemiał. "Tak bardzo mi smutno, żal i wstyd"

Były prowadzący "Jaka to melodia?" nie wytrzymał. Robert Janowski nie może uwierzyć w to, co pokazała, a właściwie nie pokazała TVP. "Tak bardzo mi smutno, żal i wstyd! Co się z wami stało? Gdzie wy jesteście? Jak tak można?" - pyta Robert Janowski swoich dawnych kolegów z telewizji.

Robert Janowski nie mógł już dłużej milczeć. Skrytykował koleżanki i kolegów z TVP Źródło: East News