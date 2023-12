Nowe TVP Info coraz bliżej. Wiemy, na czym skupi się stacja

Według doniesień osoby pracującej nad odświeżoną wersją stacji najpierw skupi się ona przede wszystkim na serwisach informacyjnych, transmisjach i spotkaniach z zaproszonymi do studia gośćmi. Na pewno w pierwszej kolejności znikną tytuły, które ewidentnie kojarzą się z niesławną przeszłością TVP Info, takie jak "Jedziemy", czyli poranne dyskusje o polityce prowadzone przez Michała Rachonia, czy "Jak oni kłamią", który powstał po to, by – jak czytamy na stronie kanału – "prostować kłamstwa i niedopowiedzenia, manipulacje TVN oraz to, co chcą przed swoimi widzami ukryć w tej stacji". Nowe tytuły w ramówce będą wprowadzane stopniowo.