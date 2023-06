Michał Rachoń zaczynał niepozornie. Teraz jest skandalistą TVP. "Wygląda jakby chciał kogoś pobić"

Wątkiem, który nieustannie pojawia się w rozmowach dotyczących Rachonia i analizie jego dorobku powtarza się jeden motyw i jedno pytanie: czy to polityk, czy człowiek mediów. On sam od lat bardzo konsekwentnie broni tej drugiej opcji. Ale, trawestując popularne prawicowe hasło z ksenofobicznym podtekstem, czy to, co robi, to jest jeszcze w ogóle dziennikarstwo? To, co dzieje się dziś wokół jego najnowszego dzieła, "Resetu", wyraźnie wskazuje, że już zupełnie nie.