"Reset" w TVP. Rachoń i Cenckiewicz lustrują rząd Tuska pod kątem stosunków z Rosją

- Partnerstwo Wschodnie to był najodważniejszy i najdalej idący plan UE, który powstał z inicjatywy Polski. A jego początki sięgają jeszcze rządów PiS. Później ten plan został doprecyzowany z inicjatywy Radosława Sikorskiego i Carla Bildta, szefa MSZ Szwecji. Zajmując się polityką wschodnią, motywowałem ówczesny rząd, aby robić więcej. Ale to nie zmienia faktu, że dziś - z perspektywy historycznej - widać, że to był najodważniejszy plan łączący elementy polskiej i unijnej polityki wschodniej. Za to więc krytyka?