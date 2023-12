TVP już w czeka blokach. Pod budynkiem ustawiła się kamera. Uwagę zwraca jeden szczegół

We wtorek pod siedzibą TVP Info pojawił się operator z kamerą wyposażoną w łącze Aviwest umożliwiające kręcenie na żywo. Wszystko po to, aby, jak twierdzi nasz informator, zrobić "show" i wykorzystać zajście do propagandowej narracji o "zamachu na wolne media" i przejęciu mediów publicznych.