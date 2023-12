W TVP nerwowe odliczanie. Czekają na siłowe przejęcie stacji

Mówiąc przewrotnie, wygląda na to, że broniący TVP w obecnym kształcie pracownicy, nie tyle liczą się z możliwością siłowego wejścia służb do telewizji, co właściwie na nią liczą. Jak twierdzi informator WP, wszystko po to, by zrobić "show" i wykorzystać zajście do propagandowej narracji o "zamachu na wolne media" i siłowym przejęciu mediów publicznych.