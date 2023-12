Miłosz Kłeczek odchodzi z TVP. Przypominamy największe "zasługi"

Wszystko wskazuje na to, że Miłosz Kłeczek odchodzi z TVP. Jeśli traktować poważnie to, co działo się w ostatnich latach w tej stacji, trzeba uznać, że to właśnie on był jednym z najbardziej zatwardziałych propagandzistów ówczesnej władzy. Funkcjonariuszem, który nie wahał się przed użyciem najobrzydliwszych metod, nie licujących w żaden sposób z dziennikarską przyzwoitością i rzetelnością. Był kimś, kto podniósł poprzeczkę, jeśli chodzi o łamanie zasad i obniżanie kultury debaty politycznej w Polsce.