Dziennikarze Polsatu trafią do TVP? Wskazani do transferu nabrali wody w usta

Piotr Jędrzejek z Polsat News, Wioleta Wramba i Bartosz Cebeńko z Wydarzeń 24 - to dziennikarze, którzy - jak ustaliły Wirtualnemedia.pl - zgodzili się na transfer do Telewizji Polskiej. I choć żaden z wymienionych pracowników Grupy Polsatu nie chciał skomentować tych doniesień, to jak nieoficjalnie dowiedział się wspomniany serwis, wiadomo już, gdzie niektórzy z nich mieliby trafić i że część z nich złożyła już wypowiedzenia.