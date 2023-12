Rozpaczliwy krok TVP. Adamczyk pojawił się w "Wiadomościach"

Bohaterom materiału Anny Olszak dopisywały wyjątkowo dobre humory. Jednak wiele wskazuje na to, że pracownicy TVP robili dobrą minę do złej gry. Z informacji, do jakich dotarła Wirtualna Polska, wynika, że w TVP nastroje są nieszczególne. Redakcja "Wiadomości" czuje się oszukana przez Danutę Holecką i przygotowuje się do zapowiadanych przez rząd zmian mających odpolitycznić TVP.