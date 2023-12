"Widzowie murem za TVP". Tak "Wiadomości" pokazały demonstrację w obronie publicznych mediów. Co na to TVN?

14 grudnia zwolennicy telewizji publicznej w obecnej formule zebrali się przed siedzibą TVP. Był to jeden z najważniejszych tematów czwartkowych "Wiadomości". - Ci, którzy kiedyś walczyli z komunistyczną władzą, dziś przyszli przed Telewizję Polską, by stanąć w obronie mediów narodowych. Działacze opozycji PRL sprzeciwiają się planom nowego rządu, które zmierzają do siłowego przejęcia – zapowiedziała materiał Edyta Lewandowska.